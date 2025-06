Sant'Antonio di Padova: oggi la traslazione dell'effigie nella Concattedrale di Giovinazzo

Questa sera, sabato 14 giugno, Giovinazzo vivrà un ricco prologo alla festa esterna in onore disolennità liturgica celebrata ieri e molto sentita nella cittadina adriatica.Alle ore 18.00, infatti, ci sarà la traslazione della sacra effigie dal santuario del SS Sacramento in via Crocifisso, sino alla Concattedrale di Santa Maria Assunta. Un percorso comunitario nell'anno giubilare fortemente voluto daie dall'amministratore della cattedrale,Quindi alle 18.00 ci sarà l'inizio della processione della sacra effigie di Sant'Antonio di Padova accompagnata dall'Orchestra di Fiati "F.Cortese" e dalla Bassa Musica "Città di Giovinazzo" che seguirà questo itinerario:Sarà con ogni evidenza un sabato molto importante per la comunità di fedeli giovinazzesi, un momento dal grande impatto emotivo e dalla grande valenza spirituale, con la possibilità di fermarsi in adorazione nella serata di sabato e nella mattinata di domenica all'interno della chiesa madre.