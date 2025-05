Sant'Antonio di Padova, il programma completo a Giovinazzo

FESTA SANT'ANTONIO DI PADOVA 2025

Il legame tra Giovinazzo eè un legame antichissimo e che non si è mai spezzato, perpetrato grazie ai Frati Cappuccini.Dal 31 maggio prossimo inizieranno i festeggiamenti in suo onore con la partenza della Tredicina all'interno del Santuario del SS Crocifisso. Ma la grande novità di quest'anno - un ritorno al passato in realtà - sarà la permanenza della sacra effigie del Santo all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta tra il 14 ed il 15 giugno prossimi.Ma per non farvi perdere nulla, sia da un punto di vista liturgico, sia da quello popolare, vi proponiamo il programma completo.Ore 18.30 - Santo RosarioOre 19.00 - Santa MessaIlsarà celebrata la Solennità dell'Ascensione del Signore.Ore 19.00 - Santa Messa animata dalle suore oblate di San Benedetto Giuseppe Labre di Terlizzi.Ore 19.00 - Santa Messa animata dalle Figlie della Carità di Giovinazzo.Ore 19.00 - Santa Messa officiata da Mons. Francesco Neri, Arcivescovo di Otranto.Ore 19.00 - Santa Messa officiata da Mons. Vincenzo Turturro, Nunzio Apostolico in Paraguay ed Arcivescovo di Ravello.Ore 19.00 - Santa Messa animata dalle suore di Santa Teresa di Gesù Bambino di GiovinazzoAl termine testimonianza del dott. G. Piccini sul Venerabile don Tonino Bello.Ore 18.00 - Adorazione eucaristica animata da Rinnovamento dello Spirito diocesanoOre 19.00 - Santa Messa animata da animata dalle suore salesiane di Molfetta.Ore 19.00 - Santa Messa di Pentecoste predicata dal diacono Pietro Oliva.Ore 19.00 - Santa Messa animata dalle suore dell'Istituto Apostole di Gesù Crocifisso di Giovinazzo.Giornata delle ConfraterniteOre 19.00 - Santa Messa animata dalla Fraternità Francescana di Casa Betania in Terlizzi.Giornata dei marinaiOre 19.00 - Santa Messa animata dalle suore francescane Alcantarine di Molfetta.Giornata dei portatoriOre 19.00 - Santa Messa predicata dal diacono Alberto De Mola.Al termine: commemorazione del Transito di Sant'Antonio.Ore 8.00 - Santa MessaOre 10.00 - Santa Messa col rito dell'unzione degli infermiOre 19.00 - Solenne celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Giovanni Ricchiuti - Arcivescovo emerito di Altamura.Al termine della celebrazione sarà impartita benedizione dei bambini e sarà distribuito il pane benedetto.Ore 18.00 - Inizio processione sacra effigie di Sant'Antonio di Padova accompagnata dall'Orchestra di Fiati "F.Cortese" e dalla Bassa Musica "Città di Giovinazzo".ITINERARIO: Chiesa SS Crocifisso, via Crocifisso, attraversamento ss 16, via Matteotti, viale Aldo Moro, via Molino, via Colapiccoli, via Giulio di Bari, via Marziani, via Balilla, piazza Sant'Agostino, via Marconi, attraversamento ss 16, piazza Vittorio Emanuele II lato sud, via Marina, arrivo in Concattedrale.Ore 19.00 - In Concattedrale solenne celebrazione presieduta da padre Andrea Viscardi, guardiano del convento dei Frati Cappuccini Minori di Giovinazzo.Al termine, rientro della sacra effigie nel Santuario del SS Crocifisso, accompagnata dall'Orchestra di Fiati "F.Cortese" e dalla Bassa Musica "Città di Giovinazzo".ITINERARIO: Via Marina, sosta in cala Porto per atto di affidamento; quindi lungomare Marina Italiana e via Crocifisso per rientrare in chiesa.