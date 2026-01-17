Sant'Antonio Abate, che festa per i banditori nelle scuole

La conoscenza, un po' più approfondita della storia e delle tradizioni della città in cui si vive è, per i bambini piccoli, in età scolare, utile per ampliare contenuti che entrano a far parte dell'infinito mondo di saperi che farà da stimolo per loro.Oltre a questo c'è da considerare quanto sia importante creare legami con la terra d'origine per una sempre più ampia concezione di appartenenza e di stretto legame con il territorio, con i suoi usi, costumi e tradizioni.Proprio in riferimento a questi principi, in armonia ed in sinergia, in occasione della Festività in onore di Sant'Antonio Abate è stato messo a punto un calendario di iniziative nel quale sono stati inseriti momenti dedicati ai piccoli della Scuola dell'Infanzia. L'iniziativa più interessante rivolta ai più piccoli, a nostro modesto parere, è stata quella lache ha messo a punto un articolato programma di iniziative con il patrocinio della città di Giovinazzo e della Regione Puglia, e ha proposto di portare un banditore nei Plessi di Scuola dell'Infanzia il giorno prima della festa tradizionale cittadina deiAnche quest'anno l'atteso e interessante momento rivolto all'Infanzia è stata la visita dei timpanisti che hanno introdotto in musica l'entrata del banditore che ha raccontato cenni sulla storia del Santo e del figurante, in questo casoche ha raccontato ai bambini in età compresa tra i 3 e i 5 anni passaggi salienti della sua storia e della festa che tutta la città vivrà nel lungo fine settimana.L'entusiasmo dei bambini ha contraddistinto il momento vissuto con curiosità e occhi sgranati perché per i più piccoli tutto è meraviglia e stupore. Grazie alle progettualità messe in campo dalle docenti della Scuola dell'Infanzia per i bambini più piccoli c'è sempre tanto da scoprire per essere protagonisti attivi della vita e della realtà che li circonda. Il momento gustoso finale ha permesso ai bambini di assaggiare fave, olive, focaccia e fresidde come la tradizione della festa indica sin dal passato.