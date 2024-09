San Michele Arcangelo: il programma dei festeggiamenti a Giovinazzo

IL PROGRAMMA

26 settembre - 1° giorno di Triduo

27 settembre - 2° giorno di Triduo

28 settembre - 3° giorno di Triduo

29 settembre - Festa liturgica ed esterna di San Michele Arcangelo

Parrocchia Sant'Agostino in festa per. L'omonima confraternita, guidata dal Priore Nicola Depalo, in comunione con il parroco, don Cesare Pisani, ha organizzato un fitto calendario di eventi liturgici e popolari che scandiranno le prossime giornate. Il clou domenica 29 settembre, giornata che la Chiesa Cattolica dedica alla Solennità degli Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele.Di seguito il dettaglio del programma.Ore 8.00 - Santa MessaOre 10.30 - Recita della Corona Angelica. Giro per il quartiere della Bassa Musica "Armonia Molfettese"Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica presieduta da don Nino Prisciandaro, parroco di Santa Maria della Stella in TerlizziOre 20.30 - Adorazione eucaristica comunitaria per affidare a San Michele il nuovo anno pastorale e le vocazioniOre 8.00 - Santa MessaOre 18.30 - Recita della Corona AngelicaOre 19.00 - Celebrazione eucaristica presieduta da padre Roberto Francavilla, frate cappuccino. Al termine catechesi comunitaria sugli angeli.Ore 8.00 - MessaOre 18.00 - 18.45 - ConfessioniOre 18.30 - Celebrazione dei Primi Vespri della solennità di San Michele ArcangeloOre 19.00 - Celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Abbascià, parroco della Concattedrale dei Santi Matteo e Nicolò in Bisceglie. Presente alla celebrazione la venerabile Confraternita di San Michele Arcangelo di TraniOre 21.00 - Gran Galà lirico-sinfonico eseguito dal "Concert Brass Ensemble Vittorio Manente" diretta dal M° Giovanni CarelliOre 8.00, 10.00, 11.30 - Sante MesseOre 10.00 - Giro per il quartiere Sant'Agostino della Bassa Musica "Armonia Molfettese"Ore 18.00 - Recita della Corona AngelicaOre 18.30 - Solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Ignazio de Nichilo, nuovo vicario parrocchiale, con la partecipazione del Corpo della Polizia di Stato. Al termine la solenne processione per le vie cittadine dell'effigia di San Michele Arcangelo. L'animazione musicale sarà a cura dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo. All'uscita della processione, saluto pirico in ricordo di Francesco Taldone. Al rientro, atto di affidamento al Santo e benedizione solenne.Partenza da piazza Sant'Agostino - via Marconi - via D'Azeglio - via Bovio - via Tenente Piscitelli - via Daconto - 1ª traversa via Frascolla - via Colamaria - via Rucci - via De Ninno - via Petrarca - piazza Sant'Agostino.