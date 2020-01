Il 3 febbraio Giovinazzo festeggia San Biagio Vescovo e Martire

L'sta curando in questi giorni l'organizzazione delle celebrazioni in onore di, che si terranno il prossimo 3 febbraio, giorno della festa liturgica.Il programma della giornata prevede alle 9.30 il Santo Rosario meditato ed alle 10.00 la Liturgia della Parola. Nel pomeriggio, alle 18.30 ancora Rosario meditato ed a seguire la celebrazione eucaristica con la partecipazione dei confratelli e delle consorelle e di tutti i devoti di San Biagio.Al termine della Santa Messa ci sarà il momento più atteso, con l'atto di affidamento al Santo, con lacon le candele e la distribuzione del pane benedetto.Un rito antico, risalente probabilmente al Cinquencento, che intende festeggiare e rendere omaggio al compatrono della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, riscoperto grazie all'che caratterizza la sua attività per una continua ricerca storica ed agiografica.Le celebrazioni avranno tutte luogo all'interno della chiesa del Carmine, in via Cattedrale.