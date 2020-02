L'Arciconfraternita del Carmine celebra San Biagio

PILLOLE AGIOGRAFICHE SU SAN BIAGIO

Giovinazzo celebra oggi la Solennità di San Biagio, con una seria di momenti liturgici e spirituali dal grande impatto emotivo. A curare le celebrazioni in programma sin da questa mattina è l'Arciconfraternita di Maria SS del CarmineIl programma odierno prevedeall'interno della Chiesa del Carmine. Nel pomeriggio, ancora nello scrigno cinquecentesco di via Cattedrale, i momenti più attesi: alAl termine della Santa Messa sarà rinnovato un rito antico, con ogni probabilità risalente al 1500, pregno di significato: l'atto di affidamento al Santo consisterà infatti nellache poi sarà seguito con la distribuzione dei pani benedetti.Il martire Biagio (Sebaste, Armenia, 316 d.C) è ritenuto dalla tradizione vescovo della comunità di Sebaste in Armenia al tempo della "pax" costantiniana. Il suo martirio, avvenuto intorno al 316, è perciò spiegato dagli storici con una persecuzione locale dovuta ai contrasti tra l'occidentale Costantino e l'orientale Licinio. Nell'VIII secolo alcuni armeni portarono le reliquie a Maratea (Potenza), di cui è patrono e dove è sorta una basilica sul Monte San Biagio. Il suo nome è frequente nella toponomastica italiana - in provincia di Latina, Imperia, Treviso, Agrigento, Frosinone e Chieti - e di molte nazioni, a conferma della diffusione del culto.Avendo guarito miracolosamente un bimbo cui si era conficcata una lisca di pesce in gola, è invocato come protettore per i mali di quella parte del corpo. A quell'atto risalirebbe il rito della "benedizione della gola", compiuto con due candele incrociate.Fonte: santiebeati.it