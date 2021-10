5 foto Potatura querce IVE

Un cospicuo intervento di potatura e rigenerazione delle secolari querce presenti nell'atrio deldi Giovinazzo è stato posto in essere nelle scorse giornate su iniziativa del delegato metropolitano all'immobile,In particolare le storiche piante presenti in piazzetta Martinelli, cornice di diversi eventi culturali, erano state attaccate da un particolare fungo, al cui contrasto ha contribuito l'attività di esperti agronomi. L'intervento di bonifica continuerà anche nelle prossime giornate.«Lentamente e in maniera sinergica con il Sindaco della Città Metropolitana di Bari - ci ha spiegato telefonicamente il Nicola De Matteo -, si iniziano a realizzare alcuni lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dello storico maniero del 1704 meglio conosciuto come Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo. Dopo uno studio e una attenta verifica da parte di esperti agronomi, sono iniziati i lavori di potatura delle querce secolari che insistono nella Piazzetta Martinelli dell'Istituto.Piante che erano state attaccate da un fungo particolare - è la precisazione del delegato all'ex convento domenicano -, un parassita che rischiava di far morire gran parte di tale vegetazione. Grazie adUn risultato molto importante. Infatti iniziare a porre la dovuta attenzione da parte della Città Metropolitana è un segnale che non va sottovalutato nella speranza che si possa mettere in sicurezza a breve la facciata che comprende la chiesa di San Domenico.In questi giorni - ha infine aggiunto De Matteo - ci saranno altri sopralluoghi e di questa attenzione desidero ringraziare l'Architetto Nicolò Visaggio, Dirigente del Patrimonio e dell'Ufficio Tecnico. Appena possibile sarà mia cura aggiornare la stampa locale su quanto porremo in essere», ha quindi concluso.Quelle querce, così come il parco retrostante, sono patrimonio dell'intera comunità giovinazzese e vanno salvaguardati in ogni modo. L'auspicio è che la manutenzione divenga d'ora in poi periodica ma costante e che l'ente metropolitano supporti adeguatamente il delegato nella ricerca di un futuro migliore per l'IVE, il gigante buono nel cuore di Giovinazzo.