Il furto di olive sventato dalle Guardie Campestri
Rubano olive, ladri messi in fuga dalle Guardie Campestri

I malviventi sono stati sorpresi da una pattuglia mentre stavano raccogliendo olive in un fondo privato in località Spineto

Giovinazzo - lunedì 2 febbraio 2026 13.04
Predoni dei campi ancora all'opera, nonostante una stagione olearia ormai agli sgoccioli, nelle campagne di Giovinazzo. Gli atti predatori in quegli appezzamenti di terra ancora non lavorati dai proprietari restano l'obiettivo primario per i piccoli balordi, dotati di tutto il necessario per ripulire le campagne di ignari agricoltori.

L'ultimo tentativo è però andato male ad un gruppo di ladri entrati in azione nel corso della serata di giovedì scorso in un terreno agricolo in località Spineto, dove le Guardie Campestri, nell'ambito dei consueti controlli del territorio rurale, rafforzati proprio in questo periodo, li hanno colti in flagranza di reato, circondati dalla refurtiva, riconoscibilissima. I malviventi, a quel punto, attrezzati di tutto punto, sono stati costretti alla fuga abbandonando la refurtiva, i sacchi, i teli e le verghe.

Durante le verifiche all'interno del fondo, zone isolate dove i ladri approfittano per fare razzia di olive con scale e reti, i vigilantes hanno recuperato la refurtiva, pari a circa 3 quintali di olive, finite sotto sequestro e riconsegnate al legittimo proprietario, dopo la denuncia per tentato furto. Dei malviventi, invece, nessuna traccia, riusciti ad allontanarsi a piedi, prima di scappare a bordo di qualche auto. Dei fatti, intanto, è stata informata la Polizia Locale a cui ora sono affidate le indagini.

I controlli lungo le strade provinciali e interpoderali che collegano i terreni agricoli da parte degli uomini del capitano Alessandro Magarelli, intanto, proseguiranno senza soluzione di continuità anche nei prossimi giorni, per garantire maggiore sicurezza e per contrastare la recrudescenza dei furti, in particolare quelli di olive.
  • Furti olive Giovinazzo
