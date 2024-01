Olive come diamanti, il prezzo sale e aumentano i furti: due fermati

I prezzi delle olive sui mercati hanno raggiunto cifre da capogiro (un quintale, infatti, può arrivare sino a), rendendo il raccolto un bersaglio attraente per la malavita locale. Due ladri, a Terlizzi, i vigilantes dellali hanno colti in flagranza, con le verghe in mano, circondati dalla refurtiva, riconoscibilissima.Eppure i due banditi, entrambi italiani, sorpresi nel pomeriggio di giovedì scorso da una pattuglia dell'istituto di vigilanza mentre rubavano le olive da un uliveto lungo la strada provinciale 112, verso Giovinazzo, al momento, se la sono cavata «soltanto» con una semplice identificazione da parte deidella. Arrestarli oppure denunciarli a piede libero non è stato possibile, nonostante il loro fermo corrispondesse totalmente alle norme della quasi flagranza.È uno degli effetti dell'entrata in vigore della, scattata il 30 dicembre di due anni fa e che tra i suoi tanti capitoli prevede anche che alcuni reati, fino al 2022 perseguibili di ufficio, possano portare alla sospensione preventiva della libertà del sospettato soltanto su querela della parte offesa. E l'elenco dei reati comprende, fra gli altri, anche il furto aggravato, come nel caso di Terlizzi, dove i due malviventi, dopo essere stati colti con le mani nel sacco, sono stati fermati.Il proprietario dell'appezzamento di terra, «s'è riservato - fa sapere la- di sporgere regolare denuncia-querela». Ecco allora che la refurtiva, pari a circa, è stata sequestrata assieme ai teli e le verghe. Per i due sospettati, invece, non c'è stata sinora alcuna conseguenza: