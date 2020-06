Rogo stabilimento di Palo, Nico Bavaro: «Continua il silenzio delle istituzioni»

Una alta colonna di fumo nero visibile anche da Giovinazzo. L'incendio che si è sviluppato ieri pomeriggio nello stabilimento di trattamento dei rifiuti Ecogreen Planet, sulla strada statale 96 tra Modugno e Palo del Colle, ha nuovamente richiamato l'attenzione di, segretario regionale di Sinistra Italiana.«Il terzo incendio - ha affermato Bavaro in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook - legato ai rifiuti in pochi giorni, dopo le discariche di Giovinazzo ed Andria. Ribadisco: cosa sta succedendo? È tutto frutto del caso? Continuo a non crederci».Bavaro aveva già lanciato un allarme dopo i roghi che si sono verificati poco più di una settimana fa negli impianti di, preannunciando una interrogazione parlamentare da parte dei deputati di Sinistra Italiana.Una situazione che più passa il tempo e più si fa inquietante, sulla quale, secondo il politico giovinazzese, è necessario fare piena luce. «E continua - è la chiosa del segretario regionale di Sinistra Italiana - il silenzio delle istituzioni su vicende che dovrebbero allarmare e interrogare tutti».