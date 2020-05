Incendi discariche di Giovinazzo e Andria, Nico Bavaro: «Che cosa sta succedendo?»

La vicenda degli incendi nelle discariche di Giovinazzo e Andria sbarcherà in Parlamento, sotto forma di una interrogazione presentata daconfronti del governo Conte. È questo quanto afferma, segretario regionale del partito guidato da Nicola Fratoianni in una nota. «Due incendi in 48 ore, in due discariche che erano gestite dalla stessa società - scrive Bavaro -. Il primo nella discarica di San Pietro Pago, a Giovinazzo. Il secondo ieri (venerdì, ndr) nella discarica di San Nicola La Guardia di Andria. Può trattarsi di semplice coincidenza? Io faccio fatica a crederci».«Di solito - prosegue il segretario di Sinistra Italiana Puglia - incendio fa rima con emergenza. E di solito in Italia emergenza fa rima con denaro. Di certo possiamo dire che c'è stata una assenza delle istituzioni locali anche nel controllo. Bisogna indagare sull'accaduto e mi auguro che le forze dell'ordine e gli inquirenti accertino i fatti fino in fondo, senza derubricare la questione come "incidente", che significherebbe sollevare tutti da eventuali responsabilità».Per Bavaro quindi è necessario vederci chiaro su quanto accaduto e il prossimo passo sarà proprio nell'aula di Montecitorio: «Sinistra Italiana - conclude il segretario regionale -, intanto, porta la questione in Parlamento, depositando una interrogazione al governo».