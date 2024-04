Roghi sospetti, Sinistra Italiana Giovinazzo raccoglie l'appello del sindaco

«Condividiamo con forza e determinazione l'invito all'unità di fronte agli avvenimenti che stanno funestando in queste ore il territorio di Giovinazzo. Comprendiamo appieno l'inquietudine diffusa nella comunità giovinazzese e ci associamo alle preoccupazioni espresse dal Sindaco Sollecito: desideriamo pertanto manifestare la nostra più ferma solidarietà e sostegno ai proprietari delle attività commerciali colpiti dai roghi nelle sere scorse».Cosìall'indomani di due roghi sospetti che hanno messo in ginocchio ildue attività commerciali del lungomare di Ponente. Il sospetto di inquirenti e politica cittadina è che ci sia la ferma volontà di qualcuno di mangiare fette di economia cittadina, costringendo imprenditori, esercenti e gestori a sottostare alla pressione mafiosa. Le indagini sono in corso ed ancora nulla è trapelato dagli inquirenti, ma la presa di posizione del sindaco ed ora di segmenti delle opposizioni sembrano andare in un'unica direzione.«Come Sinistra Italiana Giovinazzo - ribadisce il gruppo guidato da Gaia Giannini - desideriamo esprimere immediata disponibilità a fornire il nostro contributo per affrontare la delicata situazione attuale. Con questo spirito e indipendentemente dalle nostre differenze, invitiamo tutte le parti interessate a collaborare attivamente e a lavorare insieme. Solo attraverso l'unità e la solidarietà possiamo superare le sfide attuali e costruire un futuro migliore per tutti. Facciamolo per Giovinazzo», è stato il loro appello conclusivo.Un appello che speriamo possa essere condiviso da tutte le forze politiche (c'è bisogno anche della voce di quelle di maggioranza, non solo del sindaco) e dalle associazioni di categoria cittadine, sin qui troppo silenti se non latitanti.