"Road to Battiti": appuntamento il 29 giugno a Giovinazzo

Partirà il 13 maggio da Canosa di Puglia il formatche preparerà alle cinque serate estive del Radio Norba Cornetto Battiti Live", il tour con i grandi protagonisti della musica nazionale in giro per le più suggestive località pugliesi.E tra le dieci le tappe del "Road to Battiti" ci sarà anche«In ogni tappa - specificano da Radio Norba-, a partire dalle 19.00, il radio live show di Radio Norba in diretta in radio e in tv con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni e la straordinaria partecipazione ai loro microfoni dell'artista ospite della tappa. Al termine del radio live show, intorno alle 22.00, l'attesa esibizione dell'artista per la "performance on the road" che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del Radio Norba Battiti Live. Protagonisti del "Road To Battiti" saranno, in ordine sparso:».Gli appuntamenti avranno questa successione: 13 maggio a Canosa di Puglia, 14 maggio a Barletta, 20 maggio a Massafra, 21 maggio a Mesagne, 27 maggio a Fasano, 28 maggio a Taranto, 3 giugno a Vieste, 4 giugno a Peschici, 7 giugno a Marina di San Foca, 29 giugno a Giovinazzo.