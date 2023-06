Mengoni ed Elodie a Giovinazzo: TUTTE LE FOTO

Era l'evento musicale dell'anno a Giovinazzo, uno dei più importanti nel Nord Barese ed in Puglia.hanno registrato ieri sera, 26 giugno, in Cala Porto, a Giovinazzo, i loro pezzi per le puntate gallipoline diil format musicale di successo del Gruppo Norba.Dapprima, sul far della sera, le interviste all'interno del truck di RadioNorba, in diretta in radio ed in tv, con Marco Guacci e Claudia Cesaroni che hanno scherzato con i due cantanti. Poi il bagno di folla all'interno dell'ansa del porticciolo giovinazzese, meravigliosa cartolina che arriverà in tutta Italia anche grazie alla replica delle puntate di Battiti Live che proporrà Mediaset nei mesi estivi.Un vero evento per cui sin dal mattino era giunta gente da tutta la Puglia e finanche da Basilicata, Calabria e Sicilia col solo intento di strappare un selfie o un autografo a due degli interpreti più gettonati del momento dell'intero panorama italiano.Lui, Mengoni, semplicità ed estensione vocale di assoluto livello; lei, Elodie, bella e sensuale senza forzature, padrona del palcoscenico.Hanno cantato insieme "Pazza Musica" con due abiti differenti, mentre il cantautore di Ronciglione, nel viterbese, si è esibito nel suo successo sanremese con "Due vite". Ad Elodie il compito di continuare a riscaldare le migliaia di presenti con la sua "Due".È stata festa per tantissimi giovani e giovanissimi, nonostante qualche giustificato mugugno per la mancanza di un'area stampa adeguata, qualche falla nella gestione degli afflussi verso piazza Porto e per una sicurezza severa a tratti e troppo permissiva invece quando avrebbe dovuto tirare le briglie.Succede nei grandi eventi, resta invece il sapore dolce di una Cala Porto bellissima con la sua storia e con i giochi di luci, resa ancor più accattivante da due artisti sempre più ai vertici del gradimento in Italia.Noi ve l'abbiamo raccontata con i nostri video presenti sulla pagina di GiovinazzoViva ed anche attraverso il set fotografico che vi proponiamo a margine di questo articolo.