Ritardi treni per persone non autorizzate sui binari tra Giovinazzo e Molfetta

Ancora disagi per i pendolari di Giovinazzo e delle città costiere. Dopo l'allarme della giornata di ieri, 25 marzo, a causa di presunte bombe sulla linea, nuove interferenze al regolare traffico ferroviario sulla linea. Dalle 12.45 la circolazione è infatti rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari che impediscono il regolare traffico ferroviarioI treni viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato. I treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 15 minuti. È stato già richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine per consentire la regolare ripresa della circolazione.