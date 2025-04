Modifiche alla circolazione dei treni tra Bari e Benevento: tutte le info

Le informazioni per i viaggiatori giovinazzesi che partiranno dal capoluogo o da Molfetta

I giorni 5 e 6 aprile 2025, per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea, la circolazione ferroviaria è sospesa tra le stazioni di Valle di Maddaloni e Benevento.I treni regionali delle relazioni Benevento – Caserta – Isernia/ Cassino, Benevento – Napoli C.le, Benevento – Villa Literno/ Roma Termini sono cancellati e sostituiti con bus tra le stazioni di Benevento e Valle di Maddaloni/ Caserta.I treni Intercity 703-704 della relazione Roma Termini – Taranto e 715-716 della relazione Napoli C.le – Bari C.le subiscono variazioni di orario e di numero treno, cancellazioni parziali e sostituzioni con bus tra le stazioni di Caserta e Benevento. Inoltre, il treno Intercity Notte 789 della relazione Roma-Lecce è cancellato nella notte 4/5 aprile e il treno Intercity 710 della relazione Taranto-Roma del 6 aprile è cancellato ed il giorno 7 aprile è effettuato con orari posticipati.I treni Alta Velocità delle relazioni Roma T.ni – Napoli C.le – Bari C.le/ Lecce, Milano C.le – Foggia/ Lecce; Torino P.N. – Benevento – Bari C.le subiscono cancellazioni e limitazioni di percorso tra Caserta e Benevento/ Foggia/ Bari C.le/ Lecce.I bus sostitutivi effettuano fermata nei piazzali antistanti alle stazioni ad eccezione delle seguenti località: BENEVENTO Parcheggio interno - Scalo FS adiacente binario 1 / via Francesco Compagna uscita 1° bin a sx della stazione; CASERTA Viale Ellittico, Terminal Bus servizi extraurbani TPL; MARCIANISE Via L. Fuccia, Piazzale Giovanni Paolo II, altezza farmacia.Alcuni servizi hanno subito modifiche anche ieri 4 aprile, e potranno subirle lunedì 7 aprile.