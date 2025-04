Animale investito a Ortanova, circolazione ferroviaria rallentata: i treni interessati

La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata tra Incoronata e Ortanova per l'investimento di un animale, come comunica Trenitalia. In corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione.I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni.* ICN 755 Milano Centrale (19:15) - Lecce (7:57) del 17 aprile* FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (14:25)* FA 8348 Bari Centrale (6:10) - Roma Termini (10:03)* IC 606 Bari Centrale (5:55) - Milano Centrale (15:35)* ICN 35539 Torino Porta Nuova (17:48) - Lecce (8:53) del 17 aprile* ICN 755 Milano Centrale (19:15) - Lecce (7:57) del 17 aprile* ICN 765 Milano Centrale (21:15) - Lecce (10:02) del 17 aprileFR 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:30): il treno oggi ha origine da Foggia per l'investimento di un animale tra Ortanova e Incoronata.I passeggeri in partenza da Bari Centrale e Barletta possono utilizzare il treno FR 9806 Bari Centrale (6:35) - Milano Centrale (13:25).FR 8302 Lecce (6:05) - Roma Termini (11:55): il treno oggi ha origine da Foggia per l'investimento di un animale tra Ortanova e Incoronata.I passeggeri in partenza da Lecce, Brindisi, Bari Centrale e Barletta possono utilizzare il treno FR 8306 Lecce (7:10) - Roma Termini (12:55).FR 8816 Lecce (7:00) - Venezia Santa Lucia (16:08): il treno oggi ha origine da Bari Centrale per l'investimento di un animale tra Ortanova e Incoronata.I passeggeri in partenza da Lecce e Brindisi possono utilizzare il treno FR 8306 Lecce (7:10) - Roma Termini (12:55) fino a Bari Centrale dove trovano proseguimento con il treno FR 8816 che ne attende l'arrivo.FA 8306 Lecce (7:10) - Roma Termini (12:55): il treno è previsto in partenza con un ritardo di 120 minuti.FR 8818 Lecce (8:06) - Bari Centrale (17:10): il treno oggi ha origine da Bari Centrale per l'investimento di un animale tra Ortanova e Incoronata.I passeggeri in partenza da Lecce e Brindisi possono utilizzare il treno IC 610 Lecce (8:20) - Bolzano (20:31) fino a Bari Centrale dove trovano proseguimento con il treno FR 8818 che ne attende l'arrivo.IC 716 Bari Centrale (7:05) - Napoli Centrale (11:15): il treno oggi ha origine da Foggia per l'investimento di un animale tra Incoronata e Ortanova.I passeggeri in partenza da Bari Centrale e Barletta possono utilizzare il treno IC 608 Lecce (6:23) - Milano Centrale (17:45) fino a Foggia dove trovano proseguimento con il treno IC 716 che ne attende l'arrivo.