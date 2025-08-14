Gamberemo. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Vita di città

Rioni in competizione: a Giovinazzo c'è il Gamberemo

Si parte alle 20.35 dopo l'accensione delle luminarie di piazza Vittorio Emanuele II

Giovinazzo - giovedì 14 agosto 2025
Terrà col fiato sospeso più d'uno, ma il Palio dei Rioni - Gamberemo resta uno degli appuntamenti più attesi dell'estate a Giovinazzo.
Questa sera, alle 20.35, ci sarà la partenza della 32ª edizione, ma sin dalle ore 20.00 inizierà la sfilata delle rappresentanze dei cinque rioni che si daranno battaglia in piazza Vittorio Emanuele II e poi in Cala Porto.

Sant'Agostino è campione uscente e ieri sera ha lanciato la sfida agli altri quartieri. Concattedrale, San Giuseppe, San Domenico ed Immacolata proveranno ad impedire alla parrocchia guidata da don Cesare Pisani di fare il tris negli ultimi tre anni. Sono ore frenetiche in ciascuna squadra, sia per preparare le coreografie per la sfilata che precederà il Palio, sia per mettere appunto aspetti tecnici dei frazionisti e delle frazioniste.

Novità di quest'anno è in realtà un ritorno all'antico, con l'utilizzo in Cala Porto delle canoe messe a disposizione dalla Lega Navale Giovinazzo.
Il programma ufficiale prevede l'arrivo degli atleti sin dalle 20.00, quindi la sfilata di giudici e contradaioli e quindi l'accensione delle luminarie fissata a tempo di musica per le 20.30. La Touring Juvenatium, da oltre un trentennio organizzatrice dell'evento, ha lavorato molto anche alla sicurezza ed invita tutti coloro i quali saranno presenti in piazza, a non correre verso Cala Porto, poiché le fasi in mare saranno comodamente trasmesse dal maxischermo. Difficile, come sempre, azzardare pronostici.
Presentano la serata Giangaetano Tortora e Letizia Caccavo, con Giuseppe Dalbis che sarà lungo il tracciato.
Il Gamberemo è un evento patrocinato dal Comune di Giovinazzo e rientra sia nel cartellone "Giovinazzo Estate 2025", sia nel programma della Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano.
