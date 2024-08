Rioni in gara, a Giovinazzo c'è il Gamberemo

Sarà l'inizio ufficiale dei festeggiamenti in onore diSi disputerà questa sera, 14 agosto, lail Palio dei Rioni di Giovinazzo organizzato dallaA partire dalle 19.30, il pubblico potrà affluire in piazza Vittorio Emanuele II per assistere all'esibizione dell'ASD ASPA Don Tonino Bello di Giovinazzo; dalle 20.00 si parte con la sfilata delle rappresentanze dei cinque rioni cittadinie a seguire dei giudici di gara e del Palio, ambitissimo trofeo che per una notte dividerà i giovinazzesi. La partenza è prevista per le 20.35, qualche minuto dopo l'accensione delle belle luminarie da parte del Comitato Feste Patronali, previsto per le 20.30.Le singole squadre, composte da 18 atleti, davanti a migliaia di spettatori e tifosi, si affronteranno in una competizione atletica, in piazza Vittorio Emanuele II e in una regata, nello specchio di mare di Cala Porto, per aggiudicarsi l'ambita formella di pietra lobata e il Palio da portare in trionfo. La griglia di partenza, determinata dai Touringames dello scorso luglio (il Palio dei piccoli), vedrà in pole appaiati i rioni San Giuseppe ed Immacolata, poi partiranno leggermente staccati San Domenico, Concattedrale e Sant'Agostino.Non ci sono infingimenti: vince chi arrivo primo e gli altri si leccano le ferite sino all'anno successivo, come è da tradizione in ciascun palio che si rispetti. Stanotte in uno dei cinque rioni si farà festa.