Gamberemo 2025, il programma del 13 e 14 agosto

Si rinnova l'appuntamento con ilgiunto quest'anno alla trentaduesima edizione, una delle manifestazioni più attese e suggestive del nostro territorio, organizzata dallaguidata da Vito Fumai. Un evento che affonda le radici nella storia, simbolo di identità e orgoglio cittadino, capace di unire sport, folclore e cultura in un'unica, grande festa.Il Palio, nato più di trent'anni fa, coinvolge oggi cinque rioni che si sfideranno in un'avvincente competizione che si svolgerà in parte nella piazza principale, Piazza Vittorio Emanuele II, e in parte nello specchio d'acqua di Cala Porto, dove quest'anno è previsto un ritorno alle origini. Una grande novità dell'edizione 2025.Il Palio non è solo una gara: è una celebrazione collettiva che racconta la storia di una comunità. Ogni partecipante, ogni spettatore, diventa parte di un rito che si tramanda di generazione in generazione, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto.Di seguito gli appuntamenti: