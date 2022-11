Rinnovate le cariche dell'Associazione Genitori Liceo Spinelli

L'Associazione Genitori Liceo "Matteo Spinelli" di Giovinazzo ha un nuovo direttivo.Pochi giorni fa infatti, presso il liceo di via De Gasperi si è svolta l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche.Sarà presidente per il triennio 2022-2025 la dott.ssa Maria Pia Stallone che raccoglie il testimone di Chiara De Santis, prima presidente dell'associazione e ora nuova segretaria.Sarà vice presidente Daniela Mariolina Carusi, tesoriere Chiara Di Giovancarlo.Nominate consigliere Lucia Labombarda, con delega alle pubbliche relazioni, Ida Mangino, Ottavia Fasciano, Maria Mastropasqua, Anna Mattia.L'Associazione Genitori Liceo Matteo Spinelli Giovinazzo è nata nel 2016 e già un anno dopo ha ufficialmente acquisito la qualifica di ONLUS, oggi trasmigrata nel Registro Unico Nazionale (RUNTS).Si è distinta per diverse iniziative a sostegno dei liceali di giovinazzo, come ad esempio:- la donazione al Liceo di computer portatili ed armadio porta-computer per il loro utilizzo nelle attività didattiche da parte degli studenti;- la realizzazione di corsi di potenziamento nella comprensione e risoluzione dei test di ragionamento logico, proposti nelle prove di ingresso di alcune facoltà universitarie (medicina, chimica, chimica farmaceutica, biologia, scienze infermieristiche, ingegneria, architettura, ecc), nonché nelle prove di concorso per l'assegnazione di posti di lavoro nella pubblica amministrazione e in alcune aziende private;- la realizzazione di convegni su temi "sensibili" per gli adolescenti, come quelli sulle dipendenze, organizzate con la Fondazione Ema Pesciolino Rosso nel 2021 o tenute dal dott. Antonio Taranto (Resp. Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Asl di Bari) nel 2019;- la donazione di borse di studio a favore degli studenti meritevoli;- la collaborazione con il Liceo per l'attuazione di corsi tenuti da esperti esterni, finalizzati alla partecipazione degli studenti alle olimpiadi di matematica;- la collaborazione all'iniziativa della "Notte Bianca del Liceo", allo scopo sempre di favorire i rapporti e le relazioni tra ragazzi, docenti e genitori.Oltre alla continuità sulle attività già avviate, il Consiglio Direttivo appena eletto si prefigge di realizzare nuove iniziative e nuovi interventi a favore degli studenti del Liceo, utilizzando anche i proventi dell'erogazione del 5X1000 pervenuti e che perverranno nei prossimi anni a favore dell'Associazione.In questi anni di attività è decisamente migliorata la collaborazione tra genitori ed insegnanti e la comunicazione tra i genitori degli studenti.Il Consiglio Direttivo eletto ci tiene a far sapere che proseguirà in questo percorso di vicinanza agli studenti del Liceo e di affiancamento e sostegno all'attività educativa svolta dai professori, con l'auspicio di migliorare la crescita umana e culturale dei ragazzi, le loro ambizioni nella vita e le loro prospettive di lavoro nella società odierna.