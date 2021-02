Rimozione rifiuti in aree private: Giovinazzo non ammessa al finanziamento

Il 7 luglio del 2020, la Regione Puglia aveva pubblicato unUn problema molto sentito in diverse aree del territorio regionale ed ain particolare, poiché spesso quei rifiuti finiscono per essere bruciati.Il Comune aveva presentato domanda di ammissione al finanziamento in data 10 novembre 2020, ma non è riuscito a rientrare tra quelli che lo hanno attenuto e non è stato ammesso, si legge nella determinazione dirigenziale del 4 dicembre scorso per «mancanza di documentazione richiesta a pena di inammissibilità ex art.5, co.5, lett.a., punti II. e III. dell'Avviso pubblico».Fuori Giovinazzo, dunque, ma fuori anche Terlizzi, Corato, Modugno, Binetto, Capurso, Adelfia e Modugno nel solo territorio dell'Area Metropolitana di Bari ed anche Barletta. Accedono a finanziamento nel barese solo Noicattaro, Rutigliano, Triggiano, Monopoli e Cassano delle Murge.Nella nostra cittadina sono stati diversi gli interventi di pulizia portati avanti dall'Ente comunale con l'ausilio della, anche di recente, quando era stato lo stesso Sindaco, con gli Assessori, a dichiarare guerra aperta all'abbandono selvaggio di rifiuti, finendo col sanzionare alcuni incivili che avevano deturpato l'agro giovinazzese in varie zone. Un'attività di contrasto fattasi intensa negli ultimi mesi, grazie anche all'ausilio di fototrappole e droni.Purtroppo per le comunità del Nord barese, non solo per Giovinazzo, questa di cui vi scriviamo è chiaramente un'occasione persa per far fronte, sebbene in minima parte, ad un fenomeno che preoccupa e non poco. E mal comune questa volta non vuol dire mezzo gaudio.