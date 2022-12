Rilancio del commercio, Sollecito ed Arbore incontrano esercenti

È partito ieri, 12 dicembre, il giro di tutte le attività commerciali di Giovinazzo da parte del sindaco, Michele Sollecito, e dell'assessore alle Attività Produttive, Alfonso Arbore ( foto allegate). Due gli obiettivi da raggiungere: il rilancio del commercio cittadino e la preparazione per i«Con l'iniziativa partita oggi vogliamo dare due messaggi ai nostri esercenti - spiega il sindaco Sollecito - Da una parte vogliamo valorizzare il commercio cittadino, soprattutto in questo momento festivo legato al Natale, e dall'altra preparare gli operatori del settore alla ormai prossima costituzione del DUC che ci consentirà di ottenere importanti risorse per organizzare attività di formazione e promozione della nostra rete commerciale».«Dopo aver formalizzato l'accordo in Regione Puglia, insieme al Comune di Cassano delle Murge, città con la quale ci siamo gemellati per il DUC - dichiara l'assessore Arbore - Organizzeremo subito un convegno, in sinergia e collaborazione con le associazioni di categoria, Confesercenti e Confcommercio in primis, per illustrare ai nostri operatori del territori il percorso e le potenzialità del DUC».Nelle foto allegate, il sindaco e l'assessore con i proprietari di alcune attività commerciali.