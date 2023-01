Festa di Sant'Antonio Abate, ristoratori giovinazzesi aderiscono compatti

Grande partecipazione dei ristoratori giovinazzesi in occasione dellache si svolgerà domenica prossima, 22 gennaio, in varie zone della città oltre a piazza Vittorio Emanuele II dove sarà acceso il grande fuoco.Per l'occasione, i ristoratori offriranno a giovinazzesi e visitatori alcune proposte eno-gastronomiche legate alla tipica tradizione di Giovinazzo.Grande soddisfazione dell'assessore alle Attività Produttive,: «Mi congratulo con i ristoratori del borgo antico e di tutta la città che hanno deciso di aderire alla festa proponendo menu tipici, anche nella serata di domenica 22 gennaio - dichiara Arbore - Per la prima volta, assistiamo a un importante segnale di coordinamento e coesione che ci auguriamo possa portare a forme di collaborazione sempre più strette tra gli eventi della città, sostenuti dall'Amministrazione, e gli operatori commerciali».E dall'Amministrazione arriva un particolare ringraziamento alla delegazione del, cittàche si unirà alla festa di Sant'Antonio Abate rafforzando la consolidata partecipazione ed il ritorno, in termini di visitatori, per la città.