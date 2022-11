Importanti decisioni relative allo svolgimento del mercato settimanale di Giovinazzo sono state prese nelle scorse ore dall'assessorato alle Attività Produttive guidato da Alfonso Arbore, in accordo con i sindacati di categoria.Venerdì 2 dicembre, in concomitanza con l'intitolazione della locale Stazione dei Carabinieri a Luciano Pignatelli, il mercato non si svolgerà per evidenti ragioni organizzative ed è invece rinviato a domenica 4 dicembre.Grazie all'interazione con le associazioni ed i sindacati è stato inoltre deciso che nel mese di dicembre si svolgeranno altre due giornate straordinarie di vendita all'interno dell'area mercatale: si tratta di domenica 11 e domenica 18 in prossimità delle festività natalizie. Pertanto il calendario del mercato settimanale all'aperto del mese di dicembre, salvo meteo avverso, seguirà il seguente calendario:Domenica 4 dicembre (per rinvio 2 dicembre)Venerdì 9 dicembre (ordinario)Domenica 11 dicembre (straordinario)Venerdì 16 dicembre (ordinario)Domenica 18 dicembre (straordinario)Venerdì 23 dicembre (ordinario)Venerdì 30 dicembre (ordinario)