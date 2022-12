Mercato settimanale, l'appuntamento raddoppia anche in questo weekend

Continuano a susseguirsi nel periodo natalizio gli appuntamenti a Giovinazzo con mercati e mercatini.Dopo l'ottimo riscontro di inizio mese, l'guidato da Alfonso Arbore ha previsto anche per questo weekend una doppia data per il mercato settimanale, che si svolgerà regolarmente quest'oggi,Quello domenicale sarà l'ultimo appuntamento straordinario del mese. Le altre due date calendarizzate in accordo con le associazioni di categoria sono infatti quelle canoniche del 23 e del 30 dicembre prossimi.Ma non finisce qui. Nel pomeriggio di, piazza Vittorio Emanuele II ospiterà l'atteso mercatino degli hobbisti, con tanto artigianato locale in esposizione. Bancarelle aperteAll'interno del cartellone degli eventi natalizi, poi, l'assessorato alla Cultura ha previsto nel fine settimana della rassegna "Natale al Centro" altri mercatini di oggettistica e non solo, a cui parteciperanno associazioni locali in piazza Meschino.