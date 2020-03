Rifiuti ed eccesso di velocità: controlli serrati della Polizia Locale di Giovinazzo

Controlli serrati del Comando della Polizia Locale di Giovinazzo in tutta la città e nelle zone extraurbane. Gli agenti sono al lavoro quotidianamente per la difesa del territorio dall'abbandono selvaggio dei rifiuti e per la tutela della sicurezza stradale.Dal mese di ottobre scorso ad oggi sono 4.800 i verbali elevati sulla ex Statale 16, Santo Spirito- Giovinazzo, e rilevati con il sistema sperimentale dei ' tutor' . I verbali si riferiscono al controllo medio della velocità effettuato nel tratto compreso tra la località Peschiera e la località San Matteo, e in via Molfetta, nei pressi dell'ex cementeria. Le sanzioni elevate ammontano a 100 euro l'una.Per quanto riguarda i rifiuti, i vigili hanno elevato una multa ad un esercente dell'area mercatale per non aver conferito in modo adeguato gli scarti dei rifiuti dopo lo sgombero. Attenzionato dalla Polizia Locale anche il mercato coperto giornaliero.E sempre sul fronte rifiuti, una sanzione è scattata per l'abbandono di scarti di lavori domestici ai danni dell'agro giovinazzese. Intanto, dal Comando fanno sapere che, grazie al sistema delle fototrappole, si sta provvedendo all'identificazione di alcuni trasgressori beccati mentre conferivano in modo errato alcuni rifiuti nei cestini di raccolta urbani.