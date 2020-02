Ricognizione IVE, le puntualizzazioni di Depalma

«Nessun fermo tecnico per i lavori di ricognizione dell'Istituto Vittorio Emanuele II, ma solo una normale puntualizzazione burocratica della Città Metropolitana di Bari sulle attività che si stanno svolgendo per riqualificare il grande edificio giovinazzese».Con queste parole il sindaco di Giovinazzo,torna a parlare delle sorti dell'Istituto Vittorio Emanuele II. Per la riqualificazione del maestoso edificio, passato nei beni di proprietà della Città Metropolitana di Bari, la Regione Puglia, sollecitata dal Comune di Giovinazzo, ha dato incarico all'ASSET , Agenzia Regionale Strategica per la Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, guidata dal Direttore Generale, Elio Sannicandro.Due architetti (come anticipato dal nostro articolo di ieri, ndr), incaricati da ASSET, stanno effettuando uno studio preliminare sull'immobile al seguito del quale sarà redatto un progetto per la riqualificazione e la destinazione d'uso dell'ex convento domenicano. Sulla riqualificazione dell'opera, e sulla volontà di ridurre i tempi di realizzazione,delegato del sindaco metropolitano, Antonio Decaro, all'Istituto Vittorio Emanuele.«Siamo già d'accordo che - sottolinea il primo cittadino giovinazzese -, appena compiuta la ricognizione dei professionisti incaricati da ASSET Puglia,per il quale sono state avanzate già diverse proposte - conclude il sindaco Depalma -. Colgo l'occasione per ringraziare sia la Regione Puglia, sia il sindaco metropolitano, Antonio Decaro.