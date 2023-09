"La nave di fuoco", Nicolò Carnimeo nella "sua" Vedetta del Mediterraneo

«La vita di alcuni uomini è così intensa, ricca, affascinante, che per raccontarla e parlare delle loro imprese, non bastano le pagine di storia, ma bisogna ricorrere alla letteratura, al romanzo».È con queste parole che Pino Aprile introduce la figura dinella prefazione di(Mursia editore), il romanzo storico di, che sarà presentato venerdì 22 settembre alle ore 19 presso la Vedetta sul Mediterraneo (sita in Via Marco Polo n. 11) a Giovinazzo.Francesco Caracciolo è uno tra i più grandi uomini di mare italiani che la storia ricordi, l'unico a mettere sotto scacco la flotta inglese di Horatio Nelson. In queste pagine Nicolò Carnimeo ci racconta un'avventura giovanile che cambiò il suo destino e quello di Napoli, la sua città natale, descritta dall'autore in tutta la sua magia e bellezza.Tra la capitale del Regno dei Borbone e Algeri si snoda una vicenda che ha per protagonista il caffè, anzi la migliore miscela di caffè mai esistita.Perché Napoli ne è diventata l'indiscussa capitale? In un racconto che unisce una fedele ricostruzione storica a una narrazione ricca di intrighi e colpi di scena, sarà proprio Caracciolo a portare nella città partenopea il prezioso chicco di Arabica che rappresenta il risveglio, l'avvio dell'epoca dei Lumi e il possibile incontro tra Oriente e Occidente.Dopo i saluti istituzionali di Cristina Piscitelli, Assessore alla cultura di Giovinazzo, Lino Patruno dialogherà con l'autore. Insegnante di Diritto della Navigazione all'Università di Bari, Carnimeo da sempre racconta il mare con articoli, saggi e in tv nella trasmissione di Rai 1 «Linea Blu» di cui è consulente. I suoi libri "Nei mari dei pirati" e "Com'è profondo il mare" hanno ottenuto premi e riconoscimenti letterari. Gira per il Mediterraneo con la sua vela Camomilla a caccia di storie, adora il mare della Puglia dove è nato, ma da sempre considera Napoli la sua città elettiva.Nel corso della serata saranno letti alcuni brani da Vita Locorotondo. Seguiranno cocktail e concertodel Trio Kora Connection: Diego Catalano (kora, electronics, kalimba, voce), Stefano Del Sole (vibrafono, marimba, digital effects) e Viz Maurogiovanni (basso).Ingresso consentito fino ad esaurimento posti con obbligo di prenotazione e relativa conferma inviando e-mail a: info@vedettamediterraneo.it