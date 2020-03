Restrizioni a Giovinazzo per Coronavirus: gli aggiornamenti del Sindaco

Questo il comunicato apparso sulla pagina Facebook istituzionale del Sindaco. C'è un aggiornamento sulla situazione odierna, primo giorno in cui è entrato in vigore il DPCM 9 marzo 2020, e alcuni inviti alla popolazione. Leggeteli e seguite le indicazioni delle autorità. Importante il passaggio su supermercati ed esercizi commercialiNon siamo in guerra e non cambierà nulla da questo punto di vista. Bisogna solo rispettare le norme per la distanza e quindi di accesso ad essi. Di seguito il post di Depalma.«1. Presso l'URP al piano terra del Comune sono disponibili i nuovi moduli per l'autocertificazione relativa agli spostamenti nei limiti consentiti dal decreto vigente. Il modulo è anche scaricabile dal nostro sito web dove trovate altro materiale utile su questa emergenza: https://www.comune.giovinazzo.ba.it/…/13136-disposizioni-ur… Ricordo a tutti che ci si può spostare solo per situazioni di necessità, motivi di salute esigenze lavorative.2.3. Evidenzio ancora una volta il numero del piantone dellaper segnalare situazioni di anziani o persone con patologie che necessitano di spesa o farmaci a domicilio oltre gli anziani che al momento abbiamo già in carico con la nostra assistenza domiciliare. Tutte le richieste di spesa a domicilio saranno gestite per conto del Comune di Giovinazzo dagli operatori del SerMolfetta. Ciò vale oltre che per gli anziani e per le persone con patologie, anche per tutti coloro che, tornati dalle zone rosse del Nord ItaliaLo scopo è semplice: evitare che queste persone escano anche solo per la spesa o per l'acquisto dei farmaci.4.. Il limite orario è riferito solo all'apertura al pubblico. L'attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.5. Oggi ho firmato l'ordinanza relativa alle esequie e alle operazioni cimiteriali che si dovranno svolgere in forma ristretta e privata. Ho firmato anche l'ordinanza per disporre lenonché per disporre la sospensione delle attività di allenamento delle società sportive in tutte le palestre scolastiche e per confermare la6. Le disposizioni circa il funzionamento degli uffici comunali saranno rese note in modo dettagliato con provvedimento a parte.7. Il furgone della protezione civile sta girando da oggi pomeriggio per ricordare a tutti le disposizioni alle quali attenersi, prima fra tutte la permanenza in casa.8.9. Il Governo ha predisposto alcune risposte alle domande più frequenti. Il link è questo: http://www.governo.it/…/decreto-iorestoacasa-domande-…/14278 Ora è bene predisporci a vivere questa situazione con molto auto-controllo, seguiamo insieme a voi l'evolversi di questo contagio e l'evolversi delle misure adottate dal Governo che sicuramente riguarderanno anche i settori colpiti dai provvedimenti di contenimento del virus».Il SindacoTommaso Depalma