Balaustra a Levante, in primavera sarà ripristinata

I danni provocati dal maltempo tra ilhanno lasciato un segno profondo a Levante. Il molo, appena rinnovato con una nuova passeggiata in sicurezza, ha visto i marosi abbattersi con forza sullarealizzata in regno e con una rete di protezione. Il primo tratto, provenendo dalla rotondo ai piedi della passerella, è totalmente stato divelto dalla forza dell'acqua.In tanti ci hanno chiesto le tempistiche per il ripristino ed abbiamo a tal proposito sentito l'assessore ai Lavori Pubblici,«La balaustra sarà completamente ripristinata in primavera, agli esordi della bella stagione. Sono stati trovati i fondi per le operazioni ed abbiamo ritenuto sostanzialmente inutile effettuarli nel periodo invernale. In primavera, massimo in aprile, tutto tornerà com'era sino a novembre - ha rimarcato - puntando ad accogliere al meglio i primi turisti».Giovinazzo dovrà accogliere al meglio loro, ma bisognerà far presto per rimettere in sicurezza l'area. Quanto al cambio di materiale paventato da alcuni cittadini, l'ultima parola spetta sempre alla Soprintendenza ai Beni archeologici, Belle arti e Paesaggio di Bari, che ha più volte ribadito la necessità di quella scelta meno impattante visivamente rispetto al contesto in cui si trova.Quanto alla manutenzione della passerella, l'assessore Depalo ha teso a tranquillizzare tutti: «Lo scorso anno abbiamo provveduto, come molti ricorderanno anche attraverso vostri articoli, alla pulizia dell'acciaio, a cui provvederemo nuovamente tra qualche settimana. Voglio evidenziare anche che ciò che si vede non è ruggine ma ossido, che si crea anche sulle imbarcazioni che sono a contatto col mare. L'anno scorso abbiamo ripittato e lucidato la parte in acciaio della passerella grazie all'impiego di percettori di reddito di cittadinanza. In questo momento la passerella va solo pulita dall'ossido e faremo anche questo. Non ci faremo trovare impreparati», ha concluso Depalo.