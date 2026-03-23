Referendum, si vota anche lunedì 23 marzo: tutte le info

Anche lunedì 23 marzo,si vota per il referendum popolare confermativo della legge di riforma della Costituzione in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. Chi vota "Si" esprime la volontà di approvare la legge di modifica della Costituzione, chi vota "No" vuole respingere la legge di modifica della Costituzione. Non esiste quorum: lo schieramento che prende un voto in più, vince.Per votare c'è bisogno di recarsi al seggio con la tessera elettorale e con un documento d'identità in corso di validità. Chi ha la tessera elettorale già piena di timbri per passate consultazioni, può recarsi per tutta la giornata a Palazzo di Città, presso gli uffici dei servizi anagrafici, per richiederne una nuova.