Michele Sollecito
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Politica

Referendum, l'appello al voto per il "SI" del sindaco Sollecito

In un video il primo cittadino, promotore di un comitato, ha ribadito l'importanza di recarsi alle urne

Giovinazzo - venerdì 20 marzo 2026 17.00
Una sorta di sdoppiamento: da una parte l'appello accorato ad un voto consapevole, informato, senza pregiudizi, alla massima affluenza alle urne come esercizio di democrazia. Dall'altra la voglia di ribadire il proprio convincimento, sulla scorta di un percorso condiviso con la Fondazione Einaudi, per un perentorio "SI".

Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha pubblicato sui canali social un video (che vedrete sotto il nostro scritto) in cui snocciola le ragioni per cui la riforma della giustizia è una riforma che affonda le proprie radici nei decenni passati e non è affatto una riforma di parte o di destra. Diversi esponenti della sinistra riformista, docenti universitari, giornalisti, giudici autonomi e non appartenenti a correnti ed avvocati hanno abbracciato questa causa, per loro si tratterebbe di sottrarre al correntismo ed alla parzialità il nostro sistema giudiziario.
Di seguito il video del sindaco Sollecito. Noi vi ricordiamo che si vota domenica 22 marzo dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 23 marzo dalle 7.00 alle 15.00. Per esercitare il proprio diritto bisogna recarsi al seggio con documento d'identità e tessera elettorale in corso di validità.

  • Referendum Giovinazzo
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