Referendum giustizia, a Giovinazzo costituito il comitato per il "NO"

L'iniziativa è sostenuta da liste e partiti di opposizione

Giovinazzo - venerdì 6 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Il giorno 2 febbraio 2026 si è formalmente costituito a Giovinazzo il Comitato per il NO al referendum sulla riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario.

L'obiettivo è promuovere iniziative volte a informare, approfondire e discutere le ragioni del NO e favorire una partecipazione larga e consapevole all'appuntamento referendario. Il comitato è stato promosso da associazioni, movimenti e cittadini attivi sul territorio. Hanno aderito le associazioni cittadine: ANPI, Arci Tressett, Camera del Lavoro SPI Cgil, Presidio di Libera, Osservatorio per la legalità e la difesa del Bene comune. Sostengono le iniziative del Comitato per il NO i partiti Civica22, Partito Democratico, PrimaVera Alternativa, Sinistra Italiana. Portavoce del comitato sarà Giuseppe Volpe, già Procuratore della Repubblica.
Lo slogan è chiaro: «Vota NO per difendere giustizia, Costituzione, democrazia»
