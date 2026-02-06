Referendum giustizia, a Giovinazzo costituito il comitato per il "NO"

Il giorno 2 febbraio 2026 si è formalmente costituito a Giovinazzo ilL'obiettivo è promuovere iniziative volte a informare, approfondire e discutere le ragioni del NO e favorire una partecipazione larga e consapevole all'appuntamento referendario. Il comitato è stato promosso da associazioni, movimenti e cittadini attivi sul territorio. Hanno aderito le associazioni cittadine: ANPI, Arci Tressett, Camera del Lavoro SPI Cgil, Presidio di Libera, Osservatorio per la legalità e la difesa del Bene comune. Sostengono le iniziative del Comitato per il NO i partiti Civica22, Partito Democratico, PrimaVera Alternativa, Sinistra Italiana. Portavoce del comitato sarà Giuseppe Volpe, già Procuratore della Repubblica.Lo slogan è chiaro: «Vota NO per difendere giustizia, Costituzione, democrazia»