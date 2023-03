Recuperate due auto a Terlizzi. Una era stata rubata a Giovinazzo

Sottratte ae Terlizzi ai rispettivi proprietari e poi nascoste nelle campagne attorno a Sovereto, nelle vicinanze della strada provinciale 231, per essere cannibalizzate e spogliate dei pezzi, pronti per essere venduti attraverso il web sul mercato clandestino dei ricambi, la cui base di smistamento resta Cerignola.È il destino delle autovetture rubate nell'area metropolitana di Bari, due delle quali sono state recuperate nella giornata di ieri da una pattuglia della. Il ritrovamento è stato effettuato ad opera dei vigilantes dell'istituto di vigilanza di Ruvo di Puglia, durante un normale servizio di controllo del territorio: gli operanti, infatti, si sono imbattuti in un fondo usato dai malviventi per nascondere il frutto della loro attività criminosa, ovvero leNello specifico è stata rinvenuta unaed una, entrambe rubate. Immediatamente i vigilantes hanno contattato iche hanno inviato sul luogo una pattuglia in servizio presso la locale. I militari, dopo i rilievi di propria competenza sui due mezzi, hanno accertato che le due auto erano state rubate nei giorni precedenti la data del ritrovamento ae Terlizzi, portate a Sovereto e cannibalizzate per ricavarne pezzi di ricambio.Una vera e propria piaga del territorio, quella dei furti d'auto a nord di Bari, che vede coinvolti gruppi criminali al cui interno opera unadedita al furto del mezzo, lache seziona le vetture e unain grado di ripulire i pezzi nei circuiti dei demolitori compiacenti.