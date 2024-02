Auto rubata e pronta per essere smontata, ma arriva la Metronotte

Quella di ieri è stata una serata impegnativa per le pattuglie della, protagoniste di due episodi a distanza di poche ore l'uno dall'altro. Nel primo caso, i vigilantes hanno recuperato un'auto rubata e pronta per essere smontata, mentre nel secondo, richiamati dall'antifurto, hanno sventato anche il furto in una villa.Ma andiamo con ordine. Ieri, intorno alle ore 19.30, gli agenti, durante un servizio volto al contrasto del fenomeno del riciclaggio delle auto provento di furto, in un fondo in località Macchia la Manna, sulla strada provinciale 112 fra Giovinazzo e Terlizzi, hanno ritrovato unarubata. «I ladri, verosimilmente disturbati, non hanno fatto in tempo a cannibalizzare l'auto, abbandonandola nelle campagne», ha fatto sapere in un post l'istituto di vigilanza di Ruvo di Puglia.L'auto, dunque, era destinata a trasformarsi in pezzi di ricambio per il mercato parallelo delle autoriparazioni. E ora si sta cercando di comprendere dove tali pezzi fossero destinati, mentre sul posto sono intervenuti idellache hanno provveduto a restituirla al legittimo proprietario. «Poco più tardi - si legge ancora - il tempestivo intervento delle guardie particolari giurate, ha messo in fuga alcuni ladri che si erano introdottinella medesima zona».Nel secondo episodio, infatti, i ladri entrati in azione sono stati costretti a dileguarsi: l'antifurto, infatti, partito subito, ha inviato il sistema di allarme alla centrale operativa dellache ha richiamato sul posto una pattuglia. «Nulla è stato asportato», hanno assicurato. Dell'episodio sono stati informati i