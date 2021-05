Recovery Sud, Pietro Sifo ha incontrato il Ministro Teresa Bellanova

I sindaci dellahanno incontrato martedì 11 maggio il viceministro alle Infrastrutture,( foto alla fine del comunicato). A lei e al suo staff hanno esposto i primi risultati dell'attività di ricognizione dei progetti presentati dai Comuni che confluirà nel "Libro Bianco del Mezzogiorno per il Recovery Plan".Dal completamento dell'autostrada Bari-Taranto alla statale Ionica, dalla soppressione dei passaggi a livello alle strade rurali, dai porti turistici al rifacimento dei lungomari: questi sono i temi di cui i rappresentanti dei Comuni di Acquaviva (Davide Carlucci), Bisceglie (Angelantonio Angarano) ehanno discusso con la parlamentare pugliese.Nei prossimi giorni i sindaci di Recovery Sud invieranno una sintesi delle necessità più sentite, distinguendole in base alle linee di intervento del Pnrr, con una attenzione particolare alla sostenibilità ambientale.«Finalmente si intravede l'uscita dal tunnel - dichiara il vicepresidente-. L'incontro con la senatrice Bellanova è stato un ottimo momento di dialogo in cui la parola chiave, per quanto mi riguarda, è stata pianificazione che per me deve avvenire tra Regioni, Comuni, associazioni ed Enti vari attraverso un regia ministeriale che coordini le attività ritenute necessarie allo snellimento delle procedure di tutte le attività di co-pianificazione. Inoltre, ho aggiunto che sarebbe importante avere attenzione all'incremento di risorse».All'incontro era presente anche l'consigliere particolare della Viceministro, che si è reso disponibile ad essere un punto di riferimento per le istanze provenienti dai Comuni del Recovery Sud.