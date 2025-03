Pietro Sifo nuovo presidente del Comitato Feste Giovinazzo: l'intervista

Powered by

È ufficiale.è il nuovo presidente dele succede a Francesco Cassano. Il decreto vescovile era stato firmato il 25 febbraio scorso dae quando noi lo avevamo contattato, non aveva voluto commentare in alcun modo i rumors.Ma nelle scorse ore tutto è rapidamente cambiato: il comunicato sul sito diocesano e ieri, 28 febbraio, la notifica del decreto stesso. Inizia così una nuova avventura perpoliziotto, avvocato, poi uomo politico e consigliere comunale.Lo abbiamo incontrato su via Marina e nel video sotto il nostro scritto c'è tutta la nostra chiacchierata.