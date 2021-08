“Giovinazzo progettiamo il domani” : sì a dialogo con forze di centrodestra

Dialogo con tutte le forze di centro e destra che vogliano sostenere un progetto comune in vista delle prossime elezioni amministrative del 2022. Il movimento civico "torna a far sentire la sua voce attraverso una nota stampa e lo fa in maniera chiara, mettendoci nomi e facce. Sì, dunque, ad un dialogo per sostenere un eventuale candidato sindaco comune all'area che sostiene l'attuale maggioranza e che si apra anche ad altre forze liberali e moderate, a nuove idee alternative al progetto di Officina Giovinazzo 22 ed a partiti e liste di sinistra, secondo gli intenti del suo coordinatore Vito Antonio Depalma.Di seguito il comunicato ufficiale.«Nella giornata del 5 agosto, alle ore 19.00 presso la sede si è riunito il direttivo del movimento politicocomposto da Angelo Andriani, Vito Bavaro, Angelo Bonvino, Gaetano Brattoli, Vito Di Spiridione, Vito Antonio Depalma, Vito Fanelli, Saverio Mastandrea, Antonio Montelli, Imma Murlo, Marilena Paradies, Antonio Roscini, Pietro Sifo, Pasquale Stufano; nella circostanza ha deliberato all'unanimità dei presenti di aderire all'indirizzo politico del proprio coordinatore Avv. Vito Antonio Depalma, nonché del consigliere comunale Avv. Pietro Sifo di presentarsi alle prossime elezioni amministrative nel ruolo di protagonisti attivial fine di condividerne idee e programmi per progettare un domani migliore per Giovinazzo».