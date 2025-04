Pasqua 2025, gli auguri ai giovinazzesi del presidente Comitato Feste Patronali

Anche il presidente del, ha inteso augurare una buona Pasqua a tutta la cittadinanza. Di seguito il suo messaggio inviato alle redazioni giornalistiche.«Siate sereni. Siate felici.Auguri di una serena Pasqua a tutti voi dal Presidente Pietro Sifo e da tutto lo staff del Comitato Feste Patronali.Cogliamo l'occasione per informarVi che il Comitato Feste Patronali è attivamente impegnato nei preparativi per la celebrazione della tradizionale festa in onore della Madonna di Corsignano domenica 17 Agosto. Con rinnovato entusiasmo e dedizione, stiamo lavorando per organizzare eventi che possano onorare degnamente la nostra Patrona e offrire momenti di gioia, spiritualità e aggregazione a tutta la cittadinanza, nell'importanza di preservare e promuovere le nostre tradizioni, che rappresentano un elemento fondamentale della nostra identità e un momento di unione per la nostra comunità.Nei prossimi mesi, vi terremo aggiornati sugli sviluppi del programma della festa e sulle iniziative che verranno intraprese. Confidiamo nel Vostro prezioso supporto per dare risalto a questo importante evento per la nostra città e per i suoi fedeli».Pietro Sifo