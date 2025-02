Presidente Comitato Feste Giovinazzo: c'è Pietro Sifo in pole position

Gli spifferi sono diventate voci e le voci si sono diffuse rapidamente., avvocato, ex consigliere comunale e vice-presidente della massima assise nell'ultima consigliatura con Tommaso Depalma sindaco, potrebbe essere il nuovoLui, contattato da noi telefonicamente, non ha smentito né confermato, trincerandosi dietro un "no comment" che però lascia aperti scenari concreti. Il decreto del Vescovo,, dovrebbe arrivare nelle prossime settimane anche perché c'è bisogno di dare avvio al lungo lavoro di preparazione della festa agostana in onore di Maria SS di Corsignano. Un tempo congruo, ma che inizia ad essere stretto.ha certamente l'esperienza politica per parare i colpi della critica che puntualmente piovono sui presidenti del Comitato ed ha anche esperienza a capo del Comitato che organizza la festa della Madonna del Carmelo nel quartiere San Giuseppe.Solo la firma del decreto da parte del vescovo porrà fine alle voci e dirà in maniera chiara chi succederà a Francesco Cassano ed al suo staff giovane che ha ben fatto soprattutto per la Festa Patronale 2024.Ed a proposito di Cassano, che qualcuno voleva al terzo mandato, nelle prossime settimane sarà lui stesso a presentare alla stampa il bilancio degli ultimi festeggiamenti.