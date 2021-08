Ratti a Giovinazzo, il PD attacca l'Amministrazione comunale

Le segnalazioni erano iniziate in maggio e con il caldo intenso di un'estate torrida si sono moltiplicate.A Giovinazzo vi sarebbe un problema piuttosto complesso legato alle blatte, ma sono tanti i cittadini e i commercianti ad aver segnalato "intrusioni" di topi e ratti.Sul tema è intervenuta nelle scorse ore anche la segreteria cittadina delche ha scritto: «Siamo alla metà di agosto e continuano a pervenirci segnalazioni da parte di condomìni e attività commerciali di presenze in giro di ratti e blatte, anche davanti alle loro attività con qualcuna che ha avuto modo di entrare quasi fosse un avventore del locale.Questo perché l'attività di prevenzione di deratizzazione e deblatizzazione per tutta la città non è stata fatta a tempo debito - accusano i Democratici guidati da Mimmo Brancato - e con la dovuta periodicità, considerato che sono infestanti che si riproducono molto rapidamente. E, per di più, può mai essere ragionevolmente luglio il mese più opportuno per riempire la città delle trappole per ratti a fronte di una spesa di circa 40mila euro?», si chiedono ancora dal PD.La chiusura è un affondo diretto all'operato a giudizio dei Dem tardivo da parte dell'esecutivo guidato da Tommaso Depalma: «Questa è la bella figura che fa l'attuale Amministrazione nei confronti di turisti e dei nostri connazionali e fuori sede - si legge infine nella nota - che rientrano nel loro paese d'origine per trascorrere le ferie. Aggiungete anche questo ai vostri continui autoincensamenti. La città vi ringrazia», è il messaggio rivolto alla Giunta.