"La città che include", il forum del PD Giovinazzo

Appuntamento in sala San Felice questa sera, mercoledì 28 febbraio

Powered by

Il circolo cittadino delorganizza questo pomeriggio, mercoledì 28 febbraio, alle ore 17,30all'interno della sala San Felice, un forum dal titolosuddiviso in tre incontri, rivolto ai giovani, su temi vicini ai loro vissuti quotidiani.Ci si confronterà su tematiche di grande attualità, quali la parità di genere, la prevenzione delle forme di discriminazione ispirate al genere, all'identità sessuale ed affettiva, l'educazione all'affettività e al rispetto per prevenire qualsiasi forma di discriminazione e violenza legate alla mancanza di educazione al consenso.Per partecipare ci si può ancora prenotare a questo link: https://bit.ly/giovinazzoinclude Alla serata giovinazzese interverranno Grazia Iannone, Presidente Arcigay Bat; il Prof. Gianfranco Petruzzella, docente; il Dott.Tommaso Tota,Neuropsichiatra infantile; il Prof. Luciano Lopopolo, della Segreteria Nazionale Arcigay; la Prof. ssa Avv. Eleonora Alessandra Adesso, Referente pari opportunità PD Giovinazzo.Ai lavori parteciperanno studenti e docenti in rappresentanza del Liceo Classico, Scientifico e Scientifico Scienze Applicate "M. Spinelli" di Giovinazzo e dell'istituto Alberghiero di Molfetta.