Quasi 13mila residenti a Giovinazzo hanno completato il ciclo vaccinale

Continua la campagna vaccinale contro il Covid-19 all'interno della scuola "Rutigliano" ed in tutta la Città Metropolitana di Bari.Secondo il settimanale report dell'ASL Bari sonole dosi di siero somministrate a cittadini residenti a Terlizzi esono coloro i quali hanno ricevuto almeno la prima dose.Il dato forse più importante è quello che riguarda coloro i quali hanno completato l'intero ciclo: sonoin città gli over 12 che non dovrebbero più rischiare ospedalizzazioni e situazioni severe (una percentuale vicina al 70% dei soggetti vaccinabili).Preoccupa la nuova diffusione del virus tra i giovani ed i giovanissimi, che rappresentano, secondo fonti ospedaliere, oltre l'80% degli attualmente positivi nella ex provincia barese, nonostante una campagna vaccinale che ha permesso ai ragazzi ed alle ragazze tra i 12 ed i 19 anni di vaccinarsi a sportello. Numeri su cui bisognerà sempre vigilare col passare dei mesi e con l'arrivo dell'autunno.