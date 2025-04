Quando Alessandro Cavaliere donò un'icona della Madonna a Papa Francesco

Il 12 ottobre 2022 l'incontro in piazza San Pietro con alcune associazioni operanti nel settore del sostegno alle famiglie di anziani e minori in difficoltà

Era il 12 ottobre del 2022 ed il mondo usciva dal difficile periodo pandemico. In quella occasione sul sagrato della Basilica Pontificia di San Pietro, in Roma, Aiccos Onlus, Cooperativa Chàrisma, RSA Chicco di Frumento, Safiria, Talea, Tandem, Ohana, Malala, Talenti, Noah, Centro Polivalente per la Terza Età, SAD e la RSA La Casa di Peppe furono ricevute dal Santo Padre, Papa Francesco.E davanti a quella che poco più di due anni dopo sarebbe ridiventata porta santa, Bergoglio ricevette da Mariligia Paparella un'icona della Madonna dei Martiri di Molfetta realizzata dall'artista napoletano, giovinazzese d'adozione, nonché dipendente di Chicco di Frumento,. Un dono, dicono i bene informati, assai gradito tra gli assistenti più vicini al Santo Padre.Un momento di altissima comunione tra il Pontefice e quanti si adoperano ogni giorno per il benessere di anziani e minori in difficoltà. Un istante stampato, oggi, nel triste giorno successivo alla scomparsa di Papa Francesco, nel cuore dell'artista partenopeo-giovinazzese che sarà eredità da trasmettere ai propri figli.