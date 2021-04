Punto Vaccinale di Popolazione a Giovinazzo: le prime foto

Punto Vaccinale di Popolazione nella, con ingresso da Corso Dante.È questa la decisione presa dallain accordo con il Comune di Giovinazzo, annunciata ieri sera in Consiglio comunale dal Sindaco Tommaso Depalma e confermata dai vertici dell'Azienda Sanitaria.Questa mattina primo sopralluogo del primo cittadino e del Vicepresidente del Consiglio comunale, Pietro Sifo, dopo l'allestimento iniziato nelle scorse ore.L'ingresso dunque sarà da, attraverso un corridoio esterno che porterà all'area accettazione. Depalma ha anticipato in un video che anche fuori sarà allestita un'area per l'attesa che sarà tuttavia cadenzata dagli addetti. All'interno vi sarà anche un ambulatoria èer eventuali emergenze che speriamo resti inattivo.Di fronte alla palestra, come accade in tutti i PVP allestiti nelle città viciniore, vi sarà un'area per la preparazione dei vaccini e un'altra destinata ai colloqui anamnestici dei cittadini con il personale medico vaccinatore.Depalma, come accaduto ieri sera, ha ringraziato medici, odontoiatri e farmacisti per l'apporto che forniranno nelle somministrazioni. A questo link potrete vedere il video completo, mentre sotto il nostro articolo ci sono tutte le foto dell'allestimento di Giuseppe Depergola.Giovinazzo vuole uscire dall'incubo Covid e vuole farlo presto. C'è bisogno di vaccinarsi per ripartire in totale sicurezza, aiutando un'economia allo stremo a riprendere una strada interrotta più volte in questi ultimi 14 mesi.