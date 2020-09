Puliamo il Mondo 2020, tre giorni di volontariato ambientale a Giovinazzo

Da nord a sud della Puglia volontari all'opera per ripulire dai rifiuti strade, piazze, centri urbani, ma anche spiagge e sponde dei fiumi.Al via quest'oggi, 25 settembre, la 28esima edizione di, la storica campagna di volontariato ambientale organizzata dache chiamerà all'azione centinaia di volontari per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze, aree verdi, ma anche spiagge e sponde dei fiumi, lanciando un messaggio di speranza e di futuro sostenibile.ma anche sport e attività fisica sono le parole chiave al centro di questa edizione che sarà il primo grande appuntamento di volontariato ambientale nell'Italia uscita dal picco dell'emergenza Covid-19 .A Giovinazzo, l'associazionepartecipano a Puliamo il Mondo con un'attività di pulizia nei pressi del Mamas Beach, sul litorale sud verso il quartiere barese di Santo Spirito. L'appuntamento è fissato per le ore 17.30.