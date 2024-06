“U’ diavue e l’acquasand”, politici e preti canteranno all'Auditorium don Tonino Bello

Una iniziativa che strizzerà l'occhio ad un pensiero solidale: questo saràovveroL'iniziativa musicale, a cura dell' associazione mariana della parrocchia Maria SS. Immacolata e del gruppo musicale Area 628, si terràalle ore 20.15 nell'Auditorium "Don Tonino Bello", sito nei pressi della Parrocchia Immacolata in Via Martiri di Via Fani a Giovinazzo. Per seguire la serata si accederà con invito. Si tratterà di una divertente sfida canora di beneficenza tra i sacerdoti e i politici di Giovinazzo. L'incontro con la musica e con le abilità canore dei partecipanti sarà allietata da uno spazio in cui la musica dal vivo la farà da padrona.La bandcomposta da Lucio Camporeale, Michele Palmiotto, Salvatore Lunanova, Massimo Pansini, Michele Digiaro e Lino Labianca, amici appassionati di musica, proporrà una piacevole serie di brani italiani e internazionali. Tra gli altri, i musicisti di Area 628 suoneranno musica di Pink Floyd, U2, Battisti, Formula 3, Vasco Rossi, Le Orme e Zucchero.«Abbiamo organizzato una serata di beneficenza pro Caritas nel corso della quale canteranno cinque politici e cinque sacerdoti di Giovinazzo - hanno spiegato dall'organizzazione - in una sfida non competitiva che avrà il nobile fine di fare beneficenza. Il divertimento si fonderà con l'aspetto sociale e solidale.Le canzoni proposte in karaoke saranno intervallate da brani rock nazionali e internazionali suonati dal vivo dagli Area 628- ci fanno sapere dall'organizzazione.Il pubblico potrà interagire conevoluzione dell'applausometro, dimostrando il proprio gradimento fischiando e applaudendo. Lo spettacolo si svolgerà nell'atrio antistante l'auditorium Immacolata e ad oggi su una capienza di trecento persone circa siamo sold out.Credo sarà un evento molto simpatico veder cantare tra gli altri Sindaco, exsindaco, parroci ecc. Divertirsi per rivolgere attenzione a chi ne ha bisogno ci rende ancora più felici».