Giovinazzo festeggia San Francesco d'Assisi

Ieri sera, 3 ottobre, ihanno celebrato ilLa sua morte è stato l'inizio di un culto che ancora oggi fa del nostro Paese quello con la maggioranza di devoti al "poverello" che ha cambiato la storia della Chiesa.Quest'anno ricorre l'8° Centenario delle Stimmate ricevute da San Francesco sul monte Verna nel settembre 1224 e la Famiglia francescana di Giovinazzo ha voluto celebrare il suo ritorno al Padre con una meditazione in parole e musica, che ha ripercorso alcune tappe della sua santità, da San Damiano fino al dono dell' "ultimo sigillo" impresso da Cristo nel suo corpo.Quello di ieri sera è stato un dialogo a più voci basato sulle fonti francescane, che ha ben raccontato della esperienza spirituale col Divino e della sua incredibile, bellissima storia.Oggi, 4 ottobre, tutta Italiaed a Giovinazzo la solennità di San Francesco d'Assisi sarà esaltata nella celebrazione eucaristica delle ore 19.00 presieduta da Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo emerito di Potenza. Un altro appuntamento comunitario in cui poter pregare per la Pace nel mondo, per la tutela del Creato ed unire ancor di più i cristiani nel cammino che porta sempre e solo all'accoglienza del prossimo ed all'amore verso Dio.