I Cappuccini Giovinazzo celebrano il Transito di San Francesco d'Assisi

Nella ricorrenza dell'8° Centenario delle Stimmate ricevute da San Francesco di Assisi sul monte Verna nel settembre 1224, la Fcelebrerà la solennità delcon una meditazione in parole e musica, che percorre alcune tappe della sua santità, da San Damiano fino al dono dell' "ultimo sigillo" impresso da Cristo nel suo corpo. Un dialogo a più voci basato sulle Fonti Francescane, che descrive momenti della esperienza spirituale col Divino e della sua incredibile, bellissima storia.L'appuntamento per i fedeli e devoti è fissato per domani, giovedì 3 ottobre, alle 19.00, all'interno del Santuario del SS Crocifisso. L'evento è inserito nel programma dei festeggiamenti in onore di San Francesco d'Assisi.